Из-за обстрела ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Госэкоинспекция

Обстрел российскими войсками ДнепроГЭС в Запорожье ночью 22 марта вызвал утечку нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект р. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", - говорится в сообщении.

Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа оперативно осмотрели пострадавшие территории с целью определения нанесенного ущерба окружающей среде. Инспекторы отобрали пробы почвы для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов.

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Также были определены площади засорения отходами разрушения в Запорожье:

по ул. Славутича более 7200м2.

по ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300м2.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ и правоохранителям.

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Ранее, в "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.