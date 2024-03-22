Энерго- и водоснабжение в Кривом Роге почти полностью восстановлено

Подпольный чай. Как в Украине производят российские Greenfield и "Принцесса Нури" На время известные бренды чая, которые до большой войны принадлежали россиянам, исчезли с полок украинских магазинов. Теперь они появились снова. (укр)

"Пороблено в Україні". Работают ли протекционизм и идеи вроде "кэшбэка"? Ответ дают открытые данные ЭП собрала данные, которые показывают, работают ли протекционистские меры. Что дала программа закупки государством определенных видов техники при условии частичной локализации их производства в Украине? (укр)