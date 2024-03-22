Энерго- и водоснабжение в Кривом Роге почти полностью восстановлено
Пятница, 22 марта 2024, 13:39 -
Энергоснабжение в Кривом Роге почти полностью восстановлено. Точечно заканчивают подключение в Терновском районе. Полностью восстановлено водоснабжение.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Энергоснабжение восстановлено на 99%, энергетики точечно проводят подключение, в основном в Терновском районе", - сообщил он.
По словам Вилкула, электротранспорт работает полностью, кроме нитки наземного трамвая на Цемзавод. Водоснабжение полностью восстановлено. Все котельные в работе.
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