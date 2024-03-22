Россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК
Пятница, 22 марта 2024, 08:10 -
Во время массированной атаки на энергоинфраструктуру Украины 22 марта россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Информация о пострадавших проверяется.
"Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования", - говорится в сообщении.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: