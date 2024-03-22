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Россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК

Пятница, 22 марта 2024, 08:10 - Алексей Павлыш

Во время массированной атаки на энергоинфраструктуру Украины 22 марта россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Информация о пострадавших проверяется.

"Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда

ДТЭК война энергетика ТЭС
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