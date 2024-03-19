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Руководитель РФ Владимир Путин разрешил покупку 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Путина.

"Разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании акционерное общество "Хайленд Голд", принадлежащих Хайленд Голд Майнинг Лимитед (Highland Gold Mining Limited)", - говорится в документе.

Highland Gold, - это холдинговая структура и оператор месторождений в России и Центральной Азии, входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России. Группа Highland Gold в июне 2022 года выкупила российскую долю канадской золотодобывающей компании Kinross Gold Corporation.

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Ранее в декабре 2023 года США ввели санкции против Highland Gold, а также ее владельца, российского миллиардера Владислава Свиблова.

До этого в ноябре санкции также ввела Великобритания.

Напомним:

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В прошлом месяце производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму 3,69 млрд долл.

Экономическая правда