YouTube ужесточает правила для контента с искусственным интеллектом

YouTube представил новый инструмент в Creator Studio, который потребует от контент-мейкеров маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится в блоге YouTube.

"Генеративный ИИ меняет способы самовыражения авторов - от раскадровки идей до экспериментов с инструментами, которые улучшают творческий процесс. Но зрители все чаще хотят больше прозрачности в отношении того, является ли контент, который они видят, измененным или синтетическим.

Именно поэтому мы представляем новый инструмент в Creator Studio, который обязывает создателей сообщать зрителям, когда реалистичный контент создан с помощью ИИ", - говорится в заявлении.

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Эти сообщения будут появляться в виде маркировок (ярлыков) в расширенном описании или на передней панели видеоплеера.

"Мы не требуем от авторов раскрывать информацию о контенте, который является явно нереалистичным, анимированным, содержит спецэффекты или использует генеративный ИИ для помощи в создании", - пояснили в YouTube.

Новая функция имеет целью усилить прозрачность для зрителей и укрепить доверие между создателями и их аудиторией, говорят в компании.

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В частности, YouTube привел несколько примеров, когда маркировка об ИИ нужна:

использование подобия реалистичного человека: замена лица одного человека на другое, синтетическое генерирование голоса и т.д.;

изменение отснятых кадров реальных событий или мест. Например, создание видео, где реальное здание якобы горит, или изменение городского пейзажа;

демонстрация реалистичного изображения вымышленных важных событий, например торнадо, движущегося к реальному городу.

Кроме этого, YouTube работает над обновленным процессом конфиденциальности, чтобы люди могли подавать запросы на удаление созданного искусственным интеллектом или другого синтетического или измененного контента, имитирующего человека, которого можно распознать по лицу или голосу.

Экономическая правда