В РФ создадут платформу для сбора конфискованной криптовалюты

В России создадут государственную цифровую платформу для сбора конфискованной криптовалюты. Проработать этот вопрос Минфину поручил глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ, передает The Moscow Times.

О выполнении поручения министерство финансов должно отчитаться до 1 октября 2024 года. Тема создания цифровой платформы для изъятой криптовалюты поднималась на заседании правкомиссии в конце декабря.

Уже в весеннюю сессия Госдума внесет в российское законодательство понятие криптовалюты и отрегулирует связанные с ней вопросы.

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На данный момент суды РФ уже определяют криптовалюту как имущество и выносят решения о ее конфискации.

На текущий момент цифровые валюты изымаются и хранятся в неоптимальном и неурегулированном порядке, отмечает директор по взаимодействию с государственными органами крупнейшего оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко.

По его словам, правоохранительные органы получают доступ к адресам криптокошельков преступников (открытые и закрытые ключи) на иностранных платформах или же изымают холодные кошельки преступников в виде флеш-карт с имеющимися на них активами. При этом рационально распорядиться этой криптой сложно, особенно учитывая ее волатильность, подчеркнул Огиенко.

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Факт владения криптовалютой может быть установлен при обыске или допросе, а также из переписок в мессенджерах и по почте или же с помощью анализа транзакций в блокчейне, уточнил адвокат КА Pen & paper Виктор Рыков.

Напомним:

Министерство финансов РФ предлагает скорректировать плановый объем поступлений в бюджет в 2024 году от приватизационных сделок - до не менее 100 миллиардов рублей.