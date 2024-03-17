Польские фермеры четыре дня будут блокировать границу с Германией

В воскресенье, 17 марта, польские фермеры начнут блокировать границу с Германией – блокада продлится четыре дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Заблокированными будут все полосы движения в обоих направлениях, что сделает невозможным пограничное движение в этом месте. Пограничный переход расположен на автобане, соединяющем Берлин и Варшаву, по нему ежедневно между Германией и Польшей движутся около 17 тысяч грузовиков.

Польские и немецкие власти ожидают значительных пробок на дорогах.

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Польские фермеры протестуют уже несколько месяцев. Среди требований протестующих – отмена или ослабление ограничений, наложенных планом ЕС "Зеленый курс", направленным на борьбу с изменениями климата, и возвращение в силу таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые Брюссель отменил и после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе. Участники протеста заявили, что блокирование пункта пропуска продлится до конца марта. Фермеры будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.

Вскоре Еврокомиссия обнародовала предложения, которые позволят членам Европейского Союза ослабить экологические нормы для фермеров, которые последние несколько месяцев протестовали из-за трудных экономических условий.

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Европейская правда