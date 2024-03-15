Путин призвал правительство профинансировать проект ядерного космического корабля

Российский президент Владимир Путин поручил своему правительству выделить средства на разработку ядерного космического коробля.

Об этом пишет Bloomberg.

Путин во время заседания кабинета министров сказал, что финансирование ядерной энергетической установки, которая запускает ракету, "является важным вопросом". По его словам, Россия имеет "компетенции, которых нет в других странах". О каких именно "компетенциях" идет речь Путин не уточнял.

В Bloomberg пишут, что до сих пор не было случаев демонстрации ядерного теплового двигателя в открытом космосе. Причем Россия работает уже как поняд 10 лет над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой, но никаких наработок еще не показывали.

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Также отмечают, как глава российского космического агентства Юрий Борисов заявлял, что они работают над конкретными планами с Китаем относительно способов доставки и установки атомной электростанции на Луне до 2035 года. Также утверждал, что электростанцию будут строить роботы.

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Напомним:

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29 февраля Китай отправил в космос свой первый спутник новой серии высокоорбитального интернета.

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Экономическая правда.