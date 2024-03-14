Проезд грузовиков в Польшу возможен только через один пункт пропуска "Краковец" – ГПСУ

На границе с Польшей движение грузовиков осуществляется только на пункте пропуска "Краковец", остальные пять направлений остаются заблокированными.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, сейчас продолжаются блокировки пяти направлений на границе с Польшей, а именно "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". Как следствие движение грузовиков происходит только через пункт пропуска Краковец.

Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что польские протестующие на заблокированных пунктах пропуска позволяют проехать некоторому количеству грузовиков, например, через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

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Добавляется, что в очередях на территории Польши находится примерно 1050 грузовиков. В то же время в разблокированном пропускном пункте "Краковец" на проезд ожидает около 500 грузовых авто. В то же время со стороны Украины в направлении Польши движение грузовиков на пяти направлениях полностью заблокировано.

Напомним:

Польские фермеры, которые протестуют на пяти пунктах пропуска на украинско-польской границе, с 13 до 21 часа согласились пропускать по два грузовика в час через пункт пропуска "Угринов".

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Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск" и пропустят грузовики, которые застряли на границе.