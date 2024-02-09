В Киеве будут судить организаторов онлайн-казино, через которое вывели в РФ 3 миллиарда

Киевская городская прокуратура направила в суд дело об организации незаконной деятельности онлайн-казино, которое "перечислило" в Россию почти 3 миллиарда гривен своих доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Десяти участникам преступной организации предъявили обвинения в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, участие в ней (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины), а также в незаконной деятельности по организации или проведении азартных игр, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По материалам следствия, в преступную организацию входили 5 граждан России и 5 граждан Украины. Они организовали нелегальное онлайн-казино, которое работало в течение длительного времени.

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"Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и т.д.", - говорится в сообщении.

По результатам анализа платежных операций казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в РФ около 3 млрд гривен через криптопереводы.

Напоминаем:

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Несмотря на действия власти в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, которые хотят зарабатывать деньги в Украине и собирать персональные данные украинских игроков.