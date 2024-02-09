Google переименовал чат-бота Bard в Gemini и запустил платную подписку

getty images

Корпорация Google объявила, что переименовала свой чат-бот Bard в честь нового ИИ, лежащего в его основе, под названием Gemini, а также запустила платную подписку.

Об этом пишет Reuters.

Клиенты из США могут подписаться на Gemini Advanced за 19,99 долларов в месяц, чтобы получить доступ к более мощной модели ИИ Ultra 1.0.

Отмечается, что подписчики получат два терабайта облачного хранилища, которые обычно стоят 9,99 долл в месяц, и вскоре получат доступ к Gemini в Gmail и пакете повышения производительности Google.

Реклама:

Этот пакет, известный как план Google One AI Premium, является одним из лучших ответов компании Microsoft и ее партнеру OpenAI, пишет Reuters.

"Google, надеясь на еще один продукт с миллиардами пользователей, будет использовать свою обширную базу пользователей Android.

Компания заявила, что пользователи Android могут выбрать Gemini в качестве цифрового помощника по умолчанию на своих смартфонах", - добавляет агентство.

Реклама:

Напомним:

Компания Google объявила о новых разработках для искусственного интеллекта Bard. В частности более продвинутая версия модели ИИ Gemini Pro теперь доступна для всех поддерживаемых языков и территорий, в частности в Украине и на украинском.

Экономическая правда