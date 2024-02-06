РФ разблокировала часть замороженных активов КНДР в обмен на оружие – NYT

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Россия разблокировала часть северокорейских активов, замороженных по решению ООН в одном из российских банков, и, вероятно, открыла КНДР доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для войны против Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей разведки стран-союзников США.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что имеет доказательства того, что Северная Корея предоставила России баллистические ракеты, и что Пхеньян стремится получить военную технику в ответ. Согласно анализу британского аналитического центра по вопросам безопасности, Пхеньян также отправил в Россию до 2,5 миллиона боеприпасов.

"Хотя неясно, предоставила ли Россия Северной Корее военные технологии, которые она может хотеть, новые банковские связи были бы очень важными для Северной Кореи, и, возможно, даже более важными для нее", - пишет NYT.

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По данным разведки, Россия позволила разблокировать 9 миллионов долларов северокорейских активов из замороженных 30 миллионов замороженных, размещенных в российском финансовом учреждении. Эти средства, по словам представителей разведки, Северная Корея использует для покупки нефти.

Кроме того, северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с КНДР, заявили представители разведки.

Новый банковский счет находится в подконтрольной РФ Южной Осетии, говорят представители разведок, которые говорили на условиях анонимности.

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Американские чиновники заявили, что не могут подтвердить детали банковских договоренностей. Но один высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться анонимным, сказал, что договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, чего Северная Корея будет добиваться от России за передачу оружия.

По мнению экспертов, доступ к финансовым сетям - это лишь один из пунктов в списке желаний Северной Кореи. По их мнению, больше всего Пхеньян хочет получить от России современную военную технику, такую как спутниковые технологии и атомные подводные лодки, однако вряд ли Россия готова ими поделиться, а значит, доступ к деньгам для нее был бы меньшим злом.

"Банковские договоренности могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики. Эти отношения могут облегчить транзакции не только внутри России, но и за ее пределами.

Северная Корея может воспользоваться связями Москвы с несколькими странами, включая Турцию и ЮАР, которые все еще ведут торговлю с Россией после того, как на нее были наложены международные санкции из-за войны в Украине", - добавляет NYT.

"Хотя разблокирование Россией 9 миллионов долларов замороженных активов является относительно небольшой суммой, в КНДР одобряют любые альтернативные пути доступа к капиталу", - сказал бывший помощник министра финансов США и эксперт по финансовым преступлениям Хуан К. Зарате.

Организация Объединенных Наций и Соединенные Штаты наложили ряд санкций на Северную Корею в ответ на запрещенные испытания ядерного оружия.

По словам Зарате, банковские санкции "стали одним из вызовов для КНДР и причиной того, что они креативно подошли к созданию своих финансовых сетей", включая использование криптовалют.

Эксперты считают, что Россия будет действовать осторожно, поскольку она все еще помнит о санкциях ООН как постоянный член Совбеза.

"Они всегда могут сказать: "Ну, это частный банк, наши следователи проверят его", и на этом все закончится", - пояснил профессор токийского кампуса Университета Темпл Джеймс Браун, который специализируется на отношениях России и Восточной Азии.

Кроме банковских отношений, Россия может просто обменивать товары, в которых нуждается Север, на свое оружие, говорят источники.

"Для Северной Кореи было бы логично обменивать оружие на зерно и сельскохозяйственные технологии, в частности тракторы, которые запрещены санкциями", - сказала профессор корейских исследований в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета Хейзел Смит.

Напомним:

Экономика КНДР выиграет от сделки с Россией о поставках оружия для войны РФ в Украине - это обеспечит толчок северокорейской экономике в условиях санкций.

Экономическая правда