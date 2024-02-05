VIP-клиенты бывшего "Альфа-Банка" готовят иск к компании Фридмана из-за долгов по облигациям – СМИ

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Группа VIP-вкладчиков бывшего "Альфа-Банк Украина" начала подготовку первого иска к кипрской компании Михаила Фридмана и партнеров ABH Ukraine из-за долгов по облигациям, которые были аналогом депозита в валюте, вероятная сумма - 50-100 млн долларов.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что ожидаемые сроки обращения в суд - ближайшие 3-6 месяцев.

"Еще перед российским вторжением в течение нескольких лет ABH Ukraine привлекала средства через корпоративные облигации в валюте, которые "Альфа-Банк" предлагал наиболее состоятельным клиентам как альтернативу депозиту.

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Среди них - физлица и крупные украинские компании. Совокупная сумма обязательств - около 400 млн долларов. Сейчас они не обслуживаются", - пишет издание.

О начале подготовительного процесса к подаче группового иска от части владельцев этих ценных бумаг изданию рассказали два юриста, чьи клиенты рассматривали обращение в суд.

"Еще двое не связанных между собой инвесторов отметили, что знакомы с такой инициативой, не уточнив, присоединятся ли они к ней. Все четыре собеседника общались на правах анонимности", - пишет Forbes.

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"ABH Ukraine (ABHU) была готова выполнять обязательства, но после национализации Sense Bank потеряла основной актив. ABHU ведет постоянные переговоры с держателями облигаций по реструктуризации", - ответили в компании на запрос издания.

По данным Forbes, решению части инвесторов бывшей "Альфы" обратиться в суд действительно предшествовали многочисленные переписки, конференц-колы и попытки договориться между собой об объединении ради единого процесса.

Отмечается, что еще в 2022 году был создан комитет кредиторов, но изначально надеяться на то, что они будут действовать единым фронтом, было трудно, признал в разговоре с изданием представитель одного из инвесторов.

"В декабре 2022 года вкладчики получили письмо от ABHU с предложением провести серию конференц-колов и обсудить возможную реструктуризацию на случай, если банк все же национализируют. До сих пор конкретных опций инвесторам не предоставили", - говорят собеседники Forbes.

По данным издания, едва ли не единственное четкое решение, которое рассматривали в течение последних двух лет, - конвертация обязательств ABHU в капитал банка. Таким образом в случае национализации государство забрало бы 57,6%, держателям облигаций достался бы пакет на 42,4%. Однако НБУ и Минфин не устроил такой вариант.

"Единого понимания, что делать после национализации, у бондхолдеров не было. Часть из них рассматривала иск к банку или государству, который можно было бы обосновать вероятным мошенничеством (поскольку ценные бумаги продавались в отделениях "Альфы")", - пишет издание со ссылкой на собеседников среди юристов.

"Но когда эмоции утихли, стало понятно, что это бесперспективно", - добавил один из них.

Экономическая правда