Фермеры устроили протест возле аэропорта Франкфурта

Сотни фермеров в субботу утром устроили протест в районе самого загруженного аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

DPA

По словам представителя полиции, фермеры отправились в аэропорт около 6 утра по местному времени в субботу утром.

Было объявлено об участии до 2 тысяч тракторов, но приехало их гораздо меньше. Рано утром в субботу их было 500-600.

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Был запланирован протестный автопробег вокруг аэропорта. Полиция ожидала, что дороги будут перекрыты до второй половины дня.

Оператор аэропорта Fraport попросил людей добираться до аэропорта общественным транспортом или выделить больше времени на поездку на автомобиле. Впрочем, большого хаоса, по словам полиции, в итоге на дорогах не было.

Фермеры выбрали аэропорт Франкфурта не случайно. По словам нескольких фермерских организаций, участвовавших в акции, протест касался уже не только сельскохозяйственного дизельного топлива, но и честной конкуренции.

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"То, что касается авиации, должно касаться и нас, фермеров. Авиационное топливо до сих пор не облагается налогом, поскольку это поставило бы немецкую авиацию в невыгодное конкурентное положение", – заявили они.

Франкфуртский аэропорт и грузовой сектор символизируют интеграцию немецкой экономики и сельского хозяйства в глобальные цепи поставок и рынки, заявили фермеры.

Напомним, Бундестаг, 2 февраля проголосовал за бюджет на 2024 год с отменой сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали фермеры.

В Германии, как и во многих других странах ЕС, уже несколько недель продолжаются протесты фермеров, которые требуют для себя более благоприятных условий труда.

Европейская правда