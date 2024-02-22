Nvidia приближается к капитализации в 2 триллиона долларов из-за спроса на чипы для ИИ

Акции Nvidia подскочили на 15% до рекордного уровня в 780,85 доллара, что приблизило рыночную стоимость компании к 2 триллионам долларов. Все из-за спроса на микросхемы искусственного интеллекта, который превысил ожидания Уолл-стрит.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рост акций Nvidia, ставших третьей по стоимости компанией США, помог индексу S&P 500, европейскому STOXX 600 и японскому Nikkei достичь рекордных максимумов.

Акции Nvidia, которые в этом году выросли почти на 57%, стали центральным элементом роста на Wall Street, обеспечив более четверти прироста индекса S&P 500 в 2024 году.

Реклама:

"Это демонстрирует их господствующую позицию в сфере с невероятно высоким потенциалом роста. Все, к чему они прикасаются в области полупроводников - от робототехники, криптовалют, искусственного интеллекта и игр до автономных транспортных средств - они производят лучшие чипы, и, кажется, людей не пугает высокая стоимость", — сказал главный директор по доходам GraniteShares ETFs Пол Марино.

Если Nvidia достигнет отметки капитализации в 2 триллиона долларов, то она сделает это быстрее всех в истории, добавив 1 триллион долларов всего за девять месяцев.

Восходящий спрос на чипы Nvidia, которые используют компании для обновления своих предложений в сфере искусственного интеллекта, помогли ей прогнозировать впечатляющий рост доходов в первом квартале на 233%, что превышает ожидания рынка на 208%.

Реклама:

Рост акций Nvidia поднял цены на акции ее конкурента в области искусственного интеллекта Advanced Micro Devices (AMD.O) на 10%, Super Micro Computer (SMCI.O) на 20%, а Arm Holdings на 9,5%. Индекс фирм-производителей чипов Philadelphia (.SOX) прибавил почти 4,4%.

Nvidia, которая контролирует около 80% рынка высокопроизводительных чипов для искусственного интеллекта, сообщила о росте выручки в четвертом квартале более чем втрое в годовом выражении до 22,10 миллиарда долларов.

Читайте также: Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта