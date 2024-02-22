Великобритания потратит почти 6 миллиардов долларов на беспилотники для своей армии

Великобритания потратит 5,7 миллиарда долларов на обеспечение своих вооруженных сил беспилотниками в течение следующего десятилетия. Считает, что война в Украине продемонстрировала важность беспилотных систем при боевых действиях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Война в Украине стала инкубатором для новых способов ведения войны, и мы должны изучить и внедрить эти трудные уроки. В конце концов, речь идет о том, чтобы извлечь уроки из украинского фронта и закупить беспилотники для Вооруженных сил Великобритании в больших масштабах", — сказал в своем заявлении министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Министерство обороны Великобритании заявило, что новые инвестиции ускорят поставки беспилотников в армию, Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы для использования в разведке, рекогносцировке, наблюдении, нанесении ударов и логистике.

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Британия уже поставляет Украине беспилотники. Она заявила, что потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на беспилотные системы из общего пакета поддержки стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, и уже передала Украине 4 000 беспилотников.

Беспилотники, которые уже используются британскими войсками, включают Evolve Dynamics Sky Mantis, который весит 7,7 кг, и Reaper MQ-9A, который используется Королевскими военно-воздушными силами для разведки и ударных миссий.