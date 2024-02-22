Комитеты Европарламента поддержали решение о макрофине на 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила депутат Виола фон Крамон.

"Мы только что утвердили Ukraine Facility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной", – написала она.

Сообщение появилось также на сайте Европарламента. Как отмечается, бюджетный комитет, комитет по иностранным делам и комитет по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики утвердили решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, в который входит в том числе Ukraine Facility.

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27 февраля Европарламент на пленарном заседании должен рассмотреть создание Ukraine Facility.

Напомним, 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

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Европейская правда