ЕС выделит 83 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

Еврокомиссия анонсировала пакет финансирования объемом 83 млн евро на различные гуманитарные проекты для поддержки украинцев в условиях российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе, пишет "Европейская правда".

75 миллионов из пакета предусмотрено на гуманитарные проекты по обеспечению крыши над головой, питьевой воды, поддержку учреждений образования и здравоохранения.

"Гуманитарная стратегия ЕС сосредоточена прежде всего на защите людей, которые испытывают последствия войны, особенно в прифронтовых районах", – отметили в коммюнике.

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Еще 8 миллионов евро выделяют на гуманитарные проекты на территории Молдовы.

Вместе с последним пакетом общие объемы финансирования, выделенные Еврокомиссией на гуманитарные программы с начала полномасштабной войны, достигают 926 млн евро, из которых 860 млн – на проекты в Украине и 66 млн – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

Еврокомиссия напоминает, что предоставлялись также значительные объемы помощи через Механизм гражданской защиты ЕС с участием многих стран-членов, такой помощи ввезли в материальном виде более 140 тысяч тонн.

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Это "скорые", пожарные машины, лекарства, вещи для обустройства временного жилья, генераторы и тому подобное. Для оказания такой помощи привлекли в том числе собственные склады Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе из Финляндии передали Украине шесть "скорых" с оборудованием.

Европейская правда