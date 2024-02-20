Все разделы
Укр / Рус

Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей: "Чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше"

Вторник, 20 февраля 2024, 14:12 - Анастасия Жарикова
 
суспільне

Украинские перевозчики начали акцию протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщил председатель ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик, передает Интерфакс-Украина.

По словам одного из организаторов, акция продлится до тех пор, пока протестующие с польской стороны не прекратят блокировать движение грузового транспорта с украинской стороны.

В протесте принимают участие представители трех общественных организаций грузовых автоперевозчиков - ОО "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины. Они требуют прекратить блокаду границы на польской стороне и восстановить нормальное движение транспорта.

Реклама:

"Участники останавливают польские грузовики, прибывшие из Польши, на несколько часов, аналогично той задержке, с которой польские протестующие пропускают украинские грузовики", - сказал Дубик. 

В то же время украинские протестующие пропускают легковые автомобили и автомобили с гуманитарными грузами.

В комментарии "Суспільному" председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич рассказал, что мирная акция продлится с 20 февраля по 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

Реклама:

"Суть нашей акции - останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", - отметил Дубик.

На ПП "Краковец-Корчова" протест стартовал в 12:00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - предательство европейских ценностей" и другими.

Экономическая правда

Украина Польша транспорт
Реклама:
Материалы по теме
Поляки заявили о намерении продолжить блокаду границы до апреля и пригрозили не пропускать автобусы 20 февраля 2024, 14:36
Украина в прошлом году получила внешнего финансирования на более $40 миллиардов – Минфин 19 февраля 2024, 20:20
Япония выделит более 12 миллиардов долларов для Украины: более трети суммы поступит до конца месяца 19 февраля 2024, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте