Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей: "Чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше"

суспільне

Украинские перевозчики начали акцию протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщил председатель ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик, передает Интерфакс-Украина.

По словам одного из организаторов, акция продлится до тех пор, пока протестующие с польской стороны не прекратят блокировать движение грузового транспорта с украинской стороны.

В протесте принимают участие представители трех общественных организаций грузовых автоперевозчиков - ОО "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины. Они требуют прекратить блокаду границы на польской стороне и восстановить нормальное движение транспорта.

Реклама:

"Участники останавливают польские грузовики, прибывшие из Польши, на несколько часов, аналогично той задержке, с которой польские протестующие пропускают украинские грузовики", - сказал Дубик.

В то же время украинские протестующие пропускают легковые автомобили и автомобили с гуманитарными грузами.

В комментарии "Суспільному" председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич рассказал, что мирная акция продлится с 20 февраля по 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

Реклама:

"Суть нашей акции - останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", - отметил Дубик.

На ПП "Краковец-Корчова" протест стартовал в 12:00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - предательство европейских ценностей" и другими.

Экономическая правда