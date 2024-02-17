Со стороны Польши границу блокируют на шести направлениях - ГПСУ

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Со стороны Польши фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, в очереди стоят примерно 3,3 тыс автомобилей.

Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В очередях по ту сторону границы в направлении нашего государства в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов", - отметил Демченко.

По данным ГПСУ, самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" - там стоят 1600 грузовиков, на пункте пропуска "Ягодин" - более полутысячи.

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Между тем в Украине также стоят "тысячи единиц" (автомобилей), которые зарегистрированы на выезд из Украины.

Демченко пояснил, что водители не обязаны стоять на границе через систему "Е-очередь", они могут быть "в более комфортных условиях", а администраторы их сообщат о возможности пересечь границу.

Напомним:

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ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.