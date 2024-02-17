Со стороны Польши границу блокируют на шести направлениях - ГПСУ
Со стороны Польши фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, в очереди стоят примерно 3,3 тыс автомобилей.
Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В очередях по ту сторону границы в направлении нашего государства в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов", - отметил Демченко.
По данным ГПСУ, самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" - там стоят 1600 грузовиков, на пункте пропуска "Ягодин" - более полутысячи.
Между тем в Украине также стоят "тысячи единиц" (автомобилей), которые зарегистрированы на выезд из Украины.
Демченко пояснил, что водители не обязаны стоять на границе через систему "Е-очередь", они могут быть "в более комфортных условиях", а администраторы их сообщат о возможности пересечь границу.
Напомним:
ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.