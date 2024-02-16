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В США считают, что Россия потратила на войну в Украине уже более $200 миллиардов – Reuters

Пятница, 16 февраля 2024, 19:59 - Экономическая правда

Россия потратила на войну с Украиной 211 миллиардов долларов. 

Об этом сообщает корреспондент Reuters Идрис Али в X (Twitter) со ссылкой на неназванного чиновника США.

"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине", - написал корреспондент.

Кроме этого, РФ потеряла 10 миллиардов долларов из-за отмены продажи своего оружия. 

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Как отметил чиновник, оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения. А с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море не менее 20 средних и больших кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

Напомним: 

Министерство финансов РФ ожидает, что военные расходы достигнут 32,5 трлн рублей (254 миллиарда долларов) в 2024 году.

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Экономическая правда

США Россия война
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