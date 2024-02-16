Альтман обсуждает с правительством США поиск инвесторов для производства ИИ-чипов – Bloomberg

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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман работает над тем, чтобы получить одобрение правительства США на масштабное предприятие, направленное на стимулирование глобального производства ИИ-чипов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Альтман встречался с потенциальными инвесторами и партнерами в США, на Ближнем Востоке и в Азии в течение последних нескольких недель, но сказал некоторым из них, что не может двигаться вперед без "зеленого света" из Вашингтона, рассказали собеседники на условиях анонимности.

"Альтман сейчас пытается привлечь американских чиновников к плану турбо-развития производства полупроводников за счет финансирования, частично с Ближнего Востока.

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Он стремится собрать миллиарды долларов, чтобы резко увеличить мировые мощности по производству современных чипов, предотвращая дефицит, который, по его мнению, помешает широкому распространению ИИ", - говорится в статье.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Intel Corp. и Samsung Electronics Co. являются основными компаниями, которые производят такие чипы, а следовательно, возможными партнерами Альтмана.

Bloomberg ранее писал, что в прошлом месяце руководитель OpenAI встречался с руководством Samsung, а Financial Times - о встрече с руководством TSMC. Он также говорил с ближневосточными суверенными фондами о потенциальных инвестициях, в том числе с ОАЭ.

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Альтман отметил, что считает необходимым сотрудничать с правительством США в отношении согласований, сроков и структуры предприятия, рассказал источник.

Генеральный директор OpenAI встречался с министром торговли Джиной Раймондо и работает над организацией встреч с другими официальными лицами, а чиновники Министерства торговли провели внутренние дискуссии относительно амбиций OpenAI на Ближнем Востоке.

Напомним:

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман хочет увеличить мощности по производству чипов и расширить возможности для питания ИИ - для этого он ведет переговоры с инвесторами, в том числе из ОАЭ и на Уолл-стрит, для проекта, который возможно, потребует до 7 трлн долл.

Экономическая правда