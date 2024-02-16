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БЭБ разоблачило партию контрабандных сигарет на 5 миллионов 

Пятница, 16 февраля 2024, 17:25 - Экономическая правда
 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области в рамках досудебного расследования изъяли цистерну с контрабандными сигаретами на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что в цистерне было обнаружено 65 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Это уже третье за последнее время подобное разоблачение БЭБ. Ранее правоохранители обнаружили грузовик с сигаретами на 4,5 миллиона гривен, а через несколько дней на пункте таможенного пропуска - еще один, с товаром на 12 миллионов гривен.

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Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц и происхождения контрафактного товара.

Напомним: 

С 11 января в Украине вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий.

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В декабре прошлого года Бюро экономической безопасности разоблачило масштабную схему реализации жидкости к сигаретам, электронные сигареты и компонирующие без марок акцизного налога.

Экономическая правда

БЭБ
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