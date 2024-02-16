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В УЗ предупредили о возможных задержках поездов в и из Перемышля

Пятница, 16 февраля 2024, 16:04 - Анастасия Жарикова

Украинские поезда, следующие в и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании из-за повреждения контактной сети в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №73 Харьков - Перемышль будет следовать до станции Медика, откуда пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль. 

В обратном направлении, из Перемышля, пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. 

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Посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд. 

Также в УЗ добавили, что повреждение сети также повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток. 

"Приносим извинения за неудобства: польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют восстановление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня", - резюмировали в компании.

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Напоминаем:

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда из Харькова в Ворохту - отныне Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Укрзализныця железная дорога транспорт Польша
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