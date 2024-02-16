Потребности промышленности и коммерции в восстановлении в этом году достигают $5,8 миллиарда - Минэкономики

Украинский частный сектор в 2024 году требует 5,8 миллиарда долларов на восстановление только в части промышленности и коммерции.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко прокомментировала Третий анализ убытков и потребностей Украины (RDNA3), нанесенных в результате почти двухлетней войны, от Всемирного банка, ЕС, ООН и других партнеров.

"Результаты Отчета станут основой для имплементации Плана Украины в части необходимых реформ и Ukraine Facility, в частности инвестиционного механизма (Пиллара 2), что позволит частному сектору и государственным компаниям получать финансирование на инвестиционные проекты, направленные на восстановление и экономический рост Украины", - отметила руководительница Минэкономики.

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Ожидается, что частные инвестиции будут иметь высокий мультипликативный эффект. Украинская промышленность и коммерческий сектор является основой украинской экономики и генерируют около трети ВВП и предоставляют рабочие места для около 6 миллионов человек.

Убытки этих секторов в результате войны оцениваются примерно в 15,6 млрд долл.

"Поэтому восстановление частного сектора является ключевым приоритетом для Правительства Украины. Только в 2024 году потребности промышленности и коммерции в инвестициях составляют 4,2 млрд долларов США, а рабочего капитала - 1,6 млрд долларов, то есть вместе - 5,8 млрд долларов. Это общая потребность в финансировании сектора, которую мы с международными партнерами намерены обеспечить", - отметила первый вице-премьер.

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Основными направлениями финансирования, которые правительство, доноры и международные финансовые организации обеспечат в этом году, являются:

гранты для восстановления и модернизации бизнеса;

частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5-7-9%;

поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство;

программы страхования военных рисков;

стимулы для инвестиций в частный сектор;

финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования отечественных предприятий, пострадавших в результате войны.

Напоминаем:

Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 миллионов долларов на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Стоимость послевоенного восстановления в Украине по состоянию на конец 2023 года выросла на 75 млрд долл и составляет 486 млрд долл.