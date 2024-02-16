Во Львове вернули свет всем потребителям – Минэнерго

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Во Львове энергетики запитали всех потребителей, которые накануне отключались из-за ракетного обстрела, всего за сутки вернули свет для более 29 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что кроме Львова, энергетики запитали всех 9,1 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах Днепропетровской области, которые обесточивались 15 февраля. Без напряжения остаются 49 абонентов, которые были отключены из-за боевых действий ранее.

В Донецкой области из-за обстрелов отключались более 15,1 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах. Ремонтные бригады запитали 11 населенных пунктов - всего 16,4 тысячи абонентов, в том числе те, которые обесточивались ранее. Также восстановлено распределение газа 12 потребителям.

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Также в Запорожье ремонтные бригады восстановили электрооборудование, поврежденное накануне вражескими обстрелами, и вернули свет 3223 семьям в 7 прифронтовых населенных пунктах. Кроме того, энергетики устранили ряд технологических нарушений в электросетях и восстановили энергоснабжение для 3032 домовладений.

В Харьковской области удалось запитать 323 потребителя в Дергачевской, Золочевской, Изюмской и Чугуевской громадах, которые отключались в результате боевых действий.

В г. Херсон запитали воздушную линию 35 кВ, которая была повреждена накануне вражеским обстрелом. Остаются без света 3,5 тысячи потребителей. По области отключено 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

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Из-за боевых действий на Черниговщине обесточены 932 потребителя в 16 населенных пунктах.

Напомним:

В результате очередного массированного обстрела российских войск ночью 15 февраля несколько объектов облэнерго во Львове получили существенные повреждения, также обесточен объект инфраструктуры.