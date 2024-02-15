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ПриватБанк перечислил в бюджет 26 миллиардов налога и первые дивиденды за 2023 год

Четверг, 15 февраля 2024, 17:30 - Экономическая правда

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 26 млрд гривен налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26 млрд грн и первый транш дивидендов", - говорится в сообщении.  

Согласно решению правительства, ПриватБанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.

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Экономическая правда

Приватбанк налоги финансы
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