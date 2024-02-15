ПриватБанк перечислил в бюджет 26 миллиардов налога и первые дивиденды за 2023 год

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 26 млрд гривен налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26 млрд грн и первый транш дивидендов", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, ПриватБанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.

Реклама:

Экономическая правда