ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил залог до 70 миллионов

фото: цпк

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Отмечается, что Насиров находится под стражей уже 16 месяцев.

Судьи ВАКС продлили содержание Насирова под стражей, но вместо установленных ранее 100 млн грн залога теперь он должен внести 70 млн грн.

Реклама:

"В случае внесения залога, Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

В случае внесения залога, обязанности будут действовать до 14 апреля", - говорится в сообщении.

При этом защита Насирова просила определить залог в 11 млн грн.

Реклама:

"Жена Насирова якобы уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС. По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога.

Также судьи обязали Киевский следственный изолятор неотложного обеспечить право Насирова на медицинскую помощь, в частности проведение обследования и лечения в Национальном Центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Александровской больнице или другом медучреждении", - добавили в ЦПК.

Напомним: