Безос продал акций Amazon еще на 2 миллиарда долларов

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Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос продал своих акций компании еще на 2 млрд долл - таким образом общая стоимость акций, которые он продал за последнюю неделю, достигла 4 млрд долл.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные регуляторов.

Во вторник Amazon подала отчетность, согласно которой Безос, который ушел в отставку с поста гендиректора компании в 2021 году, продал 12 млн акций на сумму около 2 млрд долл в период с пятницы по понедельник.

На прошлой неделе Безос также продал около 12 млн акций на общую сумму около 2 млрд долл.

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В феврале Amazon заявил, что Безос, который является одним из самых богатых людей в мире с состоянием в 190 млрд долларов по версии Forbes, планирует до конца января 2025 года продать до 50 млн акций Amazon через брокера Morgan Stanley.

По данным S&P Capital IQ, после недавней продажи акций Безос остается крупнейшим акционером Amazon с долей около 9%.

Акции Amazon за последние 12 месяцев взлетели более чем на 50 процентов. Ралли привело к тому, что стоимость акций Amazon приблизилась к своему историческому максимуму, а рыночная капитализация компании выросла до 1,75 трлн долл.

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Безос, который основал Amazon в 1994 году, отошел от управления компанией, чтобы заняться другими проектами, в том числе своей космической группой Blue Origin.

"Blue Origin должна быть намного быстрее. И это одна из причин, почему я покинул пост генерального директора Amazon несколько лет назад", - сказал миллиардер и ведущему подкастов Лексу Фридману в декабре 2023 года.

Напомним:

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос продал своих акций компании на 2 млрд долл.

Экономическая правда