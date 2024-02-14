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Суд вернул государству земли обороны вдоль границы с Румынией на 800 миллионов

Среда, 14 февраля 2024, 09:58 - Алексей Павлыш

Хозяйственный суд Закарпатской области вернул в собственность государства более 50 гектаров земель обороны вдоль украинско-румынской границы стоимостью более 803 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора (ОГП).

Прокуроры доказали, что земельный участок площадью более 50 га незаконно выбыл из государственной в коммунальную собственность с изменением целевого назначения для ведения фермерского хозяйства - он расположен в пределах пограничной полосы украинско-румынской границы.

"Эти земли обороны находятся в постоянном пользовании 27 пограничного отряда имени героев Карпатской Сечи Западного регионального правления Госпогранслужбы Украины для осуществления контроля за соблюдением безопасности пограничного режима страны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Хозяйственный суд Закарпатской области удовлетворил исковое заявление ОГП, после вступления судебного решения в законную силу будут приниматься меры для его реального выполнения.

Экономическая правда

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