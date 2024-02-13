Новости 13 февраля: анонс блокады поляками перевозок из Украины, "спонсоры войны" не смогут поставлять продукты ВСУ
Об обысках. В офисе компании "Балістика" проводили обыск. В компании заявили, что его проводила Национальная полиция по запросу владельцем ООО "Велмет".
О "спонсорах войны". Международные компании, которые Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии.
О финансах. Министерство финансов на аукционах 13 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 5,4 млрд грн.
О блокаде границы. 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.
О финпомощи от США. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уверен, что Палата представителей США поддержит законопроект, который предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины.
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