Все разделы
Укр / Рус

На золотодобывающей шахте в Турции произошел оползень: под землей находится 9 человек

Вторник, 13 февраля 2024, 17:43 - Экономическая правда
фото зсуву
фото оползня
NTV

В поселке Иличь, что недалеко от города Эрзинджан в восточной части Турции на территории золотодобывающей шахты произошел оползень на большой площади.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Как сообщает мэр города Эрзинджан, под землей после оползня находятся 9 человек. 

На место инцидента направили поисково-спасательные группы количеством около 400 человек. 

Реклама:

Экономическая правда.

Турция добыча
Реклама:
Материалы по теме
Бразилия и Турция увеличили поставки российского дизтоплива 9 февраля 2024, 14:15
В Турции может измениться политика по инфляции, на фоне ухудшения ожидаемых показателей 4 февраля 2024, 16:36
Турецкие банки продолжают закрывать счета россиян – Кремль признал проблему 1 февраля 2024, 18:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте