На золотодобывающей шахте в Турции произошел оползень: под землей находится 9 человек
Вторник, 13 февраля 2024, 17:43 -
В поселке Иличь, что недалеко от города Эрзинджан в восточной части Турции на территории золотодобывающей шахты произошел оползень на большой площади.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Как сообщает мэр города Эрзинджан, под землей после оползня находятся 9 человек.
На место инцидента направили поисково-спасательные группы количеством около 400 человек.
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Экономическая правда.
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