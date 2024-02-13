На золотодобывающей шахте в Турции произошел оползень: под землей находится 9 человек

фото оползня NTV

В поселке Иличь, что недалеко от города Эрзинджан в восточной части Турции на территории золотодобывающей шахты произошел оползень на большой площади.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Как сообщает мэр города Эрзинджан, под землей после оползня находятся 9 человек.

На место инцидента направили поисково-спасательные группы количеством около 400 человек.

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Экономическая правда.