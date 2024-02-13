С начала года на приватизации реализовали активов на полмиллиарда

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2024 года провел 31 приватизационный аукцион, на которых было реализовано государственных активов на 534 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего в государственном бюджете на 2024 год заложено поступлений от приватизации в размере 4 миллиардов гривен, то есть в среднем 333,3 миллиона гривен в месяц.

Гетманцев назвал приватизационный результат января "достаточно приличным", поскольку, по его словам, январь не является месяцем мощной деловой активности, в том числе и приватизационной. Кроме того, в первый месяц года среди предложенных объектов не было "топовых", от которых ожидают больших поступлений.

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Напомним:

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в 2023 году принесла в бюджеты разных уровней более 3,3 миллиарда гривен.

В январе стало известно, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу "Украина" в Киеве.

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Экономическая правда