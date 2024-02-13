Российский олигарх Керимов может потерять яхту, поскольку США не готовы платить за ее содержание
Правительство США просит суд разрешить ему выставить судно подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова на аукцион, поскольку тратит более 7 млн долл в год на содержание суперяхты.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в судебном представлении федеральные прокуроры Манхэттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячные расходы на содержание Amadea в размере 600 тыс долл являются "чрезмерными", что оправдывает проведение аукциона.
Попытки продать яхту на аукционе оспаривает Эдуард Худайнатов, возглавлявший российскую государственную нефтегазовую компанию "Роснефть" с 2010 по 2013 год. Худайнатов претендует на право собственности на Amadea и заявил, что она не может быть конфискована, поскольку на него не наложены санкции.
Кроме того, прокуроры заявили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание яхты, провалились.
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Напомним:
Прокуратура Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации 106-метровой суперъяхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым.
В феврале 2023 года генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.