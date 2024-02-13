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Российский олигарх Керимов может потерять яхту, поскольку США не готовы платить за ее содержание

Вторник, 13 февраля 2024, 12:32 - Игорь Пилипив
 
getty images

Правительство США просит суд разрешить ему выставить судно подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова на аукцион, поскольку тратит более 7 млн долл в год на содержание суперяхты.

Об этом сообщает Reuters. 

Отмечается, что в судебном представлении федеральные прокуроры Манхэттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячные расходы на содержание Amadea в размере 600 тыс долл являются "чрезмерными", что оправдывает проведение аукциона. 

Попытки продать яхту на аукционе оспаривает Эдуард Худайнатов, возглавлявший российскую государственную нефтегазовую компанию "Роснефть" с 2010 по 2013 год. Худайнатов претендует на право собственности на Amadea и заявил, что она не может быть конфискована, поскольку на него не наложены санкции.

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Кроме того, прокуроры заявили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание яхты, провалились.

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Напомним: 

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Прокуратура Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации 106-метровой суперъяхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

В феврале 2023 года генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.

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