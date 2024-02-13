Минэкономики и МВФ обсудили выполнение Украиной условий для получения помощи

Представители Министерства экономики и МВФ обсудили выполнение Украиной Меморандума об экономической и финансовой политике и рекомендации для привлечения частных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ в Украине во главе с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Умой Рамакришнан.

"Одна из ключевых задач экономического блока Правительства заключается в том, чтобы как можно скорее привлечь частные инвестиции для восстановления Украины. Сейчас у нас есть несколько программ, которые нужно согласовать между собой для их большей эффективности", - отметила Свириденко.

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Правительство разработало программу действий на 2024 год, которая включает в себя 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики и определяются финальные условия четырехлетней программы Ukraine Facility от Евросоюза.

"Вместе с этим мы учитываем бенчмарки МВФ и рекомендации Европейской комиссии, наработки со Всемирным банком и ОЭСР. То есть для ускорения процесса привлечения инвестиций в Украину и восстановления экономики, мы должны синхронизироваться со всеми международными партнерами", - добавила первый вице-премьер.

Ключевыми направлениями взаимодействия с МВФ являются, в частности, Ukraine Facility, программа доступного кредитования 5-7-9%, программа реформы корпоративного управления, подходы к управлению публичными инвестициями и оценку потребностей частного сектора RDNA-3.

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Напоминаем:

Представители Международного валютного фонда (МВФ) с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.