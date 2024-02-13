На границе Молдовы и Румынии, где протестуют фермеры, застряли более сотни грузовиков

Более сотни больших фур и более сотни пассажиров застряли на одном из КПП между Молдовой и Румынией из-за протеста фермеров, которые перекрыли движение.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На поздний вечер 12 февраля на КПП Леушени-Албица стояли в очереди 136 больших грузовиков, пять автобусов и четыре микроавтобуса. Еще 230 легковых авто полиция направила на другие КПП.

Пограничная полиция Молдовы призвала блокировщиков прекратить протест в такой форме и уважать права других граждан.

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Напомним, днем 12 февраля ассоциация "Сила фермеров" анонсировала серию протестов по всей территории страны с блокированием дорог, в том числе на КПП "Леушени".

Протестующие требуют от правительства отреагировать на их проблемы и хотят, среди прочего, 400 млн леев на компенсации средним и мелким аграриям, которые, по их словам, больше всего пострадали от различных вызовов за последние два года.

Как известно, в последние недели фермерские протесты проходят во многих странах Европы. В основном аграрии жалуются на новые "зеленые" правила ЕС, которые удорожают им стоимость производства, и невозможность конкурировать с более дешевой продукцией из третьих стран. Также они требуют сохранения или введения налоговых льгот.

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Ранее в январе румынские фермеры и перевозчики блокировали КПП на границе с Молдовой, а также с Украиной.

Европейская правда