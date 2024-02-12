Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн
Понедельник, 12 февраля 2024, 19:00 -
ДТЭК Энерго нарастил объемы законтрактованного на отопительный сезон импортного угля до 400 тыс тонн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дополнительные 30 тыс. тонн импортного угля были доставлены из Польши.
400 тыс тонн угля - это ⅔ запланированных запасов, которые должна была импортировать ДТЭК.
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Дополнительные сохранения позволят легче обеспечивать надежность теплогенерации
При этом, в компании также заявили, что за январь открыли две новые угольные лавы.
Напомним:
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Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова.
Нацкомиссия по энергетике в ноябре 2023 года решила наложить на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.
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