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Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн

Понедельник, 12 февраля 2024, 19:00 - Экономическая правда

ДТЭК Энерго нарастил объемы законтрактованного на отопительный сезон импортного угля до 400 тыс тонн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дополнительные 30 тыс. тонн импортного угля были доставлены из Польши.

400 тыс тонн угля - это ⅔ запланированных запасов, которые должна была импортировать ДТЭК.

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Дополнительные сохранения позволят легче обеспечивать надежность теплогенерации

При этом, в компании также заявили, что за январь открыли две новые угольные лавы.

Напомним:

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Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова.

 Нацкомиссия по энергетике в ноябре 2023 года решила наложить на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.

ДТЭК энергетика
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