В Полтавской области произошла утечка газа, без снабжения 1500 потребителей

Сотрудники "Полтавагаза" обнаружили утечку на газопроводе в Полтавской области. Без газоснабжения до 1500 потребителей.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", – говорится в сообщении.

На месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку. Как только бригады завершат необходимые работы газоснабжения сразу восстановят, добавил Пронин.

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Экономическая правда