В Полтавской области произошла утечка газа, без снабжения 1500 потребителей
Понедельник, 12 февраля 2024, 16:33 -
Сотрудники "Полтавагаза" обнаружили утечку на газопроводе в Полтавской области. Без газоснабжения до 1500 потребителей.
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", – говорится в сообщении.
На месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку. Как только бригады завершат необходимые работы газоснабжения сразу восстановят, добавил Пронин.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: