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Испорченные овощи и фрукты для военных: Минобороны отказалось от поставки 360 тонн продуктов

Среда, 31 января 2024, 15:36 - Алексей Павлыш

Министерство обороны заявило, что заблокировало поставки некачественных продуктов в армию от победителя тендера на обеспечение продуктами питания одной из воинских частей в восточном регионе страны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в войско. В частности, в одну из воинских частей на Востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию.

Под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины", - говорится в сообщении.

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"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", - заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Отмечается, что в Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов, по всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

"За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию.

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В общем, только в течение января Министерство предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов", - резюмировали в министерстве.

Экономическая правда

Минобороны продовольствие компании
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