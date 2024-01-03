Новости 3 января: санкции против алмазодобывающего гиганта РФ, в Украине растет потребление электроэнергии

О санкциях. Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта компанию "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Об энергетике. "Укрэнерго" предупреждает украинцев о необходимости возврата к экономии электроэнергии и переносе пользования энергоемкими приборами на ночь, поскольку на фоне похолодания и окончания праздников в Украине зафиксирован стремительный рост потребления ресурса.

Коллапса в украинской энергосистеме не будет, даже если Россия воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.

О ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 января заявило, что его экспертам недавно впервые запретили проверить реакторные залы трех энергоблоков Запорожской АЭС.

Реклама:

О военном производстве. Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в 2024 году будут наращены в шесть раз, заявил премьер Денис Шмыгаль.

О валюте. В декабре 2023 года чистая покупка иностранной валюты украинцами достигла рекордного показателя - 1,026 миллиарда долларов.

Эксклюзив ЭП

Реклама:

Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году?

Какие сценарии аналитики закладывают на 2024 год и какими могут быть курс доллара и инфляция?(укр)