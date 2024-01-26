ГП "Леса Украины" ликвидировало цеха по переработке древесины по всей Украине

ГП "Леса Украины" в январе 2024 года ликвидировало цеха по переработке древесины по всей Украине.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

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По словам гендиректора, лесхозы ранее начали заниматься переработкой, потому что реализация круглой древесины не покрывала расходы. Однако после развития частной деревообработки на рынке возросла конкуренция. Государственные производства формально является прибыльными, а по факту находятся на дотации.

"Ликвидация переработки – болезненная тема. Гораздо приятнее создавать, чем закрывать. Но иногда нужно принимать непопулярные решения", - отметил он.

В качестве примера Болоховец привел работу цеха одного из филиалов "Леса Украины", который специализируется на заготовке дуба и производит ламель паркетную дубовую. Его прибыль за 10 месяцев 2023 годасоставила 8,3 млн грн. Однако цех получает дуб по себестоимости, что гораздо меньше рыночной цены.

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"Если бы ту же круглую древесину реализовать через открытые торги, филиал мог бы заработать 24,1 млн грн. Формально рентабельность цеха 58%, на самом деле предприятие недополучило 16 млн грн", - пояснил он.

По словам Болоховца, подобная ситуация практически во всех перерабатывающих цехах, которых у "Лесов Украины" насчитывается более сотни.

Цеха ГП "Леса Украины" в 2023 году переработали 0,9 млн куб. м древесины, рыночная стоимость которой составляет 2,15 млрд грн. Реализовано 0,4 млн куб. м. пиломатериалов на сумму 2,3 млрд грн. Разница составила 150 млн грн, что в разы меньше, чем потрачено на производство (зарплаты, электроэнергия и т.п.), констатировал руководитель госпредприятия.

"Кроме груза в виде дотаций цехам, избавимся еще и от значительной доли коррупции, что также, безусловно, будет способствовать увеличению доходов ГП", - констатировал Болоховец и выразил уверенность, что по результатам первого полугодия 2024 года будут видны первые положительные результаты этого структурного изменения.