ГП "Леса Украины" ликвидировало цеха по переработке древесины по всей Украине
ГП "Леса Украины" в январе 2024 года ликвидировало цеха по переработке древесины по всей Украине.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.
По словам гендиректора, лесхозы ранее начали заниматься переработкой, потому что реализация круглой древесины не покрывала расходы. Однако после развития частной деревообработки на рынке возросла конкуренция. Государственные производства формально является прибыльными, а по факту находятся на дотации.
"Ликвидация переработки – болезненная тема. Гораздо приятнее создавать, чем закрывать. Но иногда нужно принимать непопулярные решения", - отметил он.
В качестве примера Болоховец привел работу цеха одного из филиалов "Леса Украины", который специализируется на заготовке дуба и производит ламель паркетную дубовую. Его прибыль за 10 месяцев 2023 годасоставила 8,3 млн грн. Однако цех получает дуб по себестоимости, что гораздо меньше рыночной цены.
"Если бы ту же круглую древесину реализовать через открытые торги, филиал мог бы заработать 24,1 млн грн. Формально рентабельность цеха 58%, на самом деле предприятие недополучило 16 млн грн", - пояснил он.
По словам Болоховца, подобная ситуация практически во всех перерабатывающих цехах, которых у "Лесов Украины" насчитывается более сотни.
Цеха ГП "Леса Украины" в 2023 году переработали 0,9 млн куб. м древесины, рыночная стоимость которой составляет 2,15 млрд грн. Реализовано 0,4 млн куб. м. пиломатериалов на сумму 2,3 млрд грн. Разница составила 150 млн грн, что в разы меньше, чем потрачено на производство (зарплаты, электроэнергия и т.п.), констатировал руководитель госпредприятия.
"Кроме груза в виде дотаций цехам, избавимся еще и от значительной доли коррупции, что также, безусловно, будет способствовать увеличению доходов ГП", - констатировал Болоховец и выразил уверенность, что по результатам первого полугодия 2024 года будут видны первые положительные результаты этого структурного изменения.