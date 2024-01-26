Курс валют на 26 января: гривня продолжает слабеть
26 января официальный курс гривны снова ослаб к доллару и евро, также подешевела наличная гривна в кассах банков.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,67 - 38,28 грн против котировок в 37,19 - 38,25 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 41,55 - 41,80 грн против курса 41,62 - 41,90 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 37,5825 грн, евро - 40,9161 грн (накануне доллар - 37,5252 грн, евро - 40,8837 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 37,6 - 38,25 грн (курс на 25 января - 37,6 - 38,2 грн);
- Евро - 40,95 - 41,8 грн (курс на 25 января - 41,0 - 41,75 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 37,5 - 38,1 грн;
- Ощадбанк - 37,6 - 38,2 грн;
- Укрэксимбанк - 37,55 - 38,25 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,1 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.
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Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.