НАБУ вручило подозрения по делу о краже 32 барж "Украинского Дунайского пароходства"

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении шести лицам, которым инкриминируют кражу 32 государственных барж ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на более 80 млн грн в 2017-2018 годах.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в августе 2017 года двое депутатов Одесского облсовета организовали схему завладения лихтерами ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", из которых планировали построить большие по размеру и вместимости баржи для использования в собственных коммерческих целях.

"Для реализации схемы они привлекли трех человек и тогдашнего руководителя ЧАО "УДП", который заключил с подконтрольной депутатам компанией договоры о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн грн.

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Когда же у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в дальнейшем 32 лихтера перегнали в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей вместимости, после чего отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании.

Подозрения вручили вероятным фигурантам: двум бывшим депутатам Одесского областного совета, одному из бывших руководителей "УДП" и еще трем лицам.

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Подозреваемым инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества).

"В рамках расследования НАБУ и САП нашли вновь построенные баржи и обеспечили их передачу в АРМА", - добавили в Бюро.

В СБУ заявили, что к сделке причастны двое бывших депутатов Одесского городского совета от запрещенной ныне "ОПЗЖ" и экс-глава судоходной компании.

Экономическая правда