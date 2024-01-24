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"Укргидроэнерго" отметило позитивный фактор - нехарактерное для зимы повышение уровней воды

Среда, 24 января 2024, 17:29 - Лия Ильченко

"Укргидроэнерго" отмечает факт продолжающегося повышения уровней воды на Верхнем Днепре и Десне (Киевская и Черниговская области), что позитивно отражается на работе гидроэлектростанций (ГЭС) компании.

Об этом говорится в сообщении "Укргидроэнерго" со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Такая высокая приточность нехарактерна для зимы, как и в прошлом году. Однако это оказывает положительное влияние на работу гидрогенерации", – сообщила компания.

В настоящее время объекты генерации "Укргидроэнерго" работают в штатном режиме.

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На ГЭС и ГАЭС продолжается ремонтная кампания по графику.

"Кроме капитальных и текущих ремонтов продолжается активная работа над реализацией проектов по укреплению физической защищенности гидроэлектростанций", – отметили в "Укргидроэнерго".

Напоминаем:

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Ранее генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота призвал украинских потребителей к экономии электроэнергии по причине срабатывания гидроэлектростанциями компании запасов воды в водохранилищах.

вода ГЭС
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