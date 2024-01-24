"Укргидроэнерго" отметило позитивный фактор - нехарактерное для зимы повышение уровней воды
"Укргидроэнерго" отмечает факт продолжающегося повышения уровней воды на Верхнем Днепре и Десне (Киевская и Черниговская области), что позитивно отражается на работе гидроэлектростанций (ГЭС) компании.
Об этом говорится в сообщении "Укргидроэнерго" со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Такая высокая приточность нехарактерна для зимы, как и в прошлом году. Однако это оказывает положительное влияние на работу гидрогенерации", – сообщила компания.
В настоящее время объекты генерации "Укргидроэнерго" работают в штатном режиме.
На ГЭС и ГАЭС продолжается ремонтная кампания по графику.
"Кроме капитальных и текущих ремонтов продолжается активная работа над реализацией проектов по укреплению физической защищенности гидроэлектростанций", – отметили в "Укргидроэнерго".
Напоминаем:
Ранее генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота призвал украинских потребителей к экономии электроэнергии по причине срабатывания гидроэлектростанциями компании запасов воды в водохранилищах.