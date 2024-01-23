Болгария присоединилась к требованиям ввести тарифы и квоты на импорт украинского зерна

Болгария настаивает на введении тарифов и квот на импорт украинского зерна в Европейский Союз и объясняет свое требование "существенными" страданиями местных фермеров после снятия ограничений на торговлю украинской продукцией.

Об этом пишет euractiv.de.

"Увеличение экспорта из Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию", — поясняет Минсельхоз Болгарии.

В Болгарии убеждены, что максимальные объемы украинской агропродукции должны "соответствовать рыночной логике и перерабатывающим мощностям, а также обеспечивать большую ясность и уверенность как для производителей, так и для переработчиков".

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Отмечается, что Болгария располагает существенными мощностями по производству рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также биодизельного топлива. Болгарские производители в этих секторах являются одними из крупнейших в ЕС.

В то же время Болгария, которая производит семена подсолнечника для своих мощностей, не может конкурировать с ценами на украинские товары.

"Увеличение экспорта из Украины является причиной серьезной обеспокоенности производителей, поскольку они не могут конкурировать с ценами на украинские товары, что является следствием применения различных стандартов производства", - уточняется в письме Минсельхоза Болгарии.

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Министерство предупреждает, что нынешняя ситуация может привести к спаду внутреннего производства, что "может повлиять на продовольственную безопасность страны в долгосрочной перспективе".

Болгарское правительство уверено, что Еврокомиссия должна применить меры для защиты рынков соседствующих с Украиной государств-членов ЕС, чтобы позволить им использовать свой экспортный потенциал.

Одной из таких мер может стать введение тарифных квот на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию в рамках переговоров о продлении беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной весной 2024 года.

"Для продуктов, для которых повторное введение тарифных квот невозможно, следует найти другое решение проблемы увеличения импорта из Украины", — резюмировали в болгарском аграрном ведомстве.

Говоря о качестве украинского зерна, в министерстве рассказали, что в 2023 году болгарские органы здравоохранения проверили его и констатировали, что оно полностью безопасно. Кроме того, семена подсолнечника из Украины имеют более высокое среднее содержание масла, чем болгарские семена.

Напоминаем:

На минувшей неделе министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме к Европейской Комиссии потребовали ввести импортные пошлины на украинское зерно из-за демпинговых цен на него в прифронтовых странах.

Еврокомиссия 15 сентября 2023 года объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Ограничения были введены 2 мая 2023 года и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Эти пять восточноевропейских стран-членов ЕС утверждали, что украинская с/х продукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб местному агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. В настоящее время идут переговоры Украины о внедрении механизма лицензирования экспорта украинских агротоваров с обязательной верификацией в каждой из пяти стран.