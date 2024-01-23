В ЕС поддержали план введения налога на прибыль от замороженных активов РФ

В Евросоюзе отмечают прогресс в реализации плана по введению налога на прибыль от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС движется вперед с планом ввести налог на непредсказуемую прибыль от замороженных активов российского Центрального банка, не прибегая при этом к прямому изъятию блокированных средств", - информирует агентство.

По словам его собеседников, накануне главы МИД стран ЕС выразили политическую поддержку идеи ввести такое налогообложение. Ожидается, что постпреды Союза обсудят этот вопрос позже на неделе.

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Bloomberg пишет, что группа стран, в частности Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

Отмечается, что при этом даже процесс согласования налогообложения продвигался медленно, поскольку несколько государств-членов ЕС и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием такого решения на стабильность евро.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Союзе договорились о переходе к финальному этапу работы над возможностью использовать на нужды Украины доходы от замороженных российских активов.

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"У нас есть политическое соглашение, чтобы завершить работу по основам предложения, которое мы выдвинули в декабре, с фокусом на доходах от замороженных активов", - сказал он, выступая после Совета ЕС на уровне глав МИД.

Боррель добавил, что сейчас речь идет именно о возможности использования налога на прибыль от активов, а не о самих замороженных активах.

Напоминаем:

В декабре Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ для помощи Украине.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.