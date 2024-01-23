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Курс валют на 23 января: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 23 января 2024, 11:40 - Анастасия Жарикова

23 января официальный курс гривны продолжил укрепляться, также гривна подорожала в банках, курсы валют на "черном рынке" стабильны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,70 - 38,13 грн против котировок в 37,32 - 38,15 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 41,50 - 41,73 грн против курса 41,51 - 41,75 грн за евро накануне. 

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,4521 грн, евро - 40,7928 грн (накануне доллар - 37,5268 грн, евро - 40,8404 грн). 

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 37,6 - 38,15 грн (курс на 22 января - 37,7 - 38,25 грн);
  • Евро - 40,9 - 41,75 грн (курс на 22 января - 41,05 - 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 37,45 - 38,05 грн;
  • Ощадбанк - 37,45 - 38,10 грн;
  • Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.

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Напомним: 

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

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