Курс валют на 23 января: гривня продолжает укрепляться

23 января официальный курс гривны продолжил укрепляться, также гривна подорожала в банках, курсы валют на "черном рынке" стабильны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,70 - 38,13 грн против котировок в 37,32 - 38,15 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,50 - 41,73 грн против курса 41,51 - 41,75 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 37,4521 грн, евро - 40,7928 грн (накануне доллар - 37,5268 грн, евро - 40,8404 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,6 - 38,15 грн (курс на 22 января - 37,7 - 38,25 грн);

Евро - 40,9 - 41,75 грн (курс на 22 января - 41,05 - 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 37,45 - 38,05 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,10 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,02 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.