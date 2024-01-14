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В энергосистеме нет дефицита, но Минэнерго в очередной раз призывает экономить

Воскресенье, 14 января 2024, 14:20 - Экономическая правда

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, но Министерство энергетики второй раз за последние два дня призывает экономить электроэнергию в пиковые часы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на своей странице в "Telegram".

Собственной генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но на сегодняшние сутки предусмотрен импорт электричества объемом 5600 МВт ч.

В аварийные краткосрочные ремонты было введено 2 блока ТЭС.

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Минэнерго призывает уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов).

Напомним:

13 января Министерство энергетики призвало экономить электроэнергию в пиковые часы, из-за больших объемов потребления.

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6 января также призвали к ответственному потреблению.

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