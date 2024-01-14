В энергосистеме нет дефицита, но Минэнерго в очередной раз призывает экономить
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, но Министерство энергетики второй раз за последние два дня призывает экономить электроэнергию в пиковые часы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на своей странице в "Telegram".
Собственной генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но на сегодняшние сутки предусмотрен импорт электричества объемом 5600 МВт ч.
В аварийные краткосрочные ремонты было введено 2 блока ТЭС.
Минэнерго призывает уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов).
Напомним:
13 января Министерство энергетики призвало экономить электроэнергию в пиковые часы, из-за больших объемов потребления.
6 января также призвали к ответственному потреблению.