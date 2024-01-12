EBay выплатит 3 миллиона долларов штрафа за преследование блоггеров, критиковавших компанию

Владелец крупнейшего интернет-аукциона компания EBay выплатит штраф в размере 3 миллионов долларов для урегулирования дела о сотрудниках компаниями пары блоггеров, критически высказывавшихся о компании.

Об этом сообщает Market Watch.

Обвинения eBay выдвинули по многочисленным случаям преследования, давления на свидетелей и препятствования осуществлению правосудия.

По данным следствия, в 2019 году несколько сотрудников службы безопасности eBay, в том числе старший директор, начали угрожать супругам Ине и Дэвиду Штайнерам, редактору и издателю популярного среди онлайн-продавцов бюллетеня eCommercebytes.

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Прокуроры утверждают, что они отправили Штайнерам книгу о том, как пережить смерть супруга, окровавленную маску свиньи, эмбрион поросенка, погребальный венок и живых пауков, утверждают прокуроры.

Также сотрудники eBay посылали супругам личные сообщения в соцсети Х, публично критиковали контент их страницы и угрожали совершить визит в их дом в Массачусетсе, следили за домом Штайнеров, установили устройство GPS-слежения на их автомобиль, публиковали в сети приглашения к сексуальным контактам в доме блоггеров.

глава службы безопасности компании Джим Боуг и еще шесть сотрудников eBay признали себя виновными в деле преследования Штайнеров. Боуг был приговорен к почти 5 годам заключения, еще трое сотрудников также получили тюремные сроки.

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Штраф в 3 млн долл для компании является максимальный по таким делам.