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Легализация виртуальных активов в Украине: ЭП собирает топ-чиновников и бизнес на дискуссию

Четверг, 11 января 2024, 18:40 - Экономическая правда

"Экономическая правда" собирает государственных чиновников, законодателей и бизнес на дискуссию о легализации виртуальных активов в Украине. 

Мероприятие состоится 23 января в 16.00. 

Для чего мы это делаем? 

Во-первых, объяснить, какие два законопроекта по легализации цифровых активов сегодня на повестке дня, может ли быть принят один из этих документов и когда это вообще может произойти. 

Во-вторых, объяснить на практических примерах, что именно меняется и кого именно это касается, кто из государственных органов будет взаимодействовать с рынком в рамках нового законодательства. На примерах обоих проектов. 

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В-третьих, выслушать представителей бизнеса, вовлеченных в сферу цифровых активов: как они готовятся к легализации оборота виртуальных активов в Украине, какие у них ожидания и что для них меняется при различных вариантах легализации. 

Кто будет участвовать в дискуссии?  

  • Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития
  • Юрий Бойко, член НКЦБФР
  • Ярослав Железняк, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Арсен Макарчук, директор Департамента стратегии и развития Национального банка
  • Владимир Носов, основатель и СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT
  • Наталья Дрык, директор Блокчейн Ассоциации Украины
  • Дмитрий Николаевский, главный юрист Проектного Офиса "Виртуальные активы 2030"
  • Петр Билык, руководитель практик Технологий и инвестиций, Директор по инновациям Juscutum

Генеральным партнерами мероприятия стали компания WHITEBIT, а также MacPaw Space

Больше информации о событии и как зарегистрироваться на главной странице мероприятия.

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