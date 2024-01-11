Легализация виртуальных активов в Украине: ЭП собирает топ-чиновников и бизнес на дискуссию

"Экономическая правда" собирает государственных чиновников, законодателей и бизнес на дискуссию о легализации виртуальных активов в Украине.

Мероприятие состоится 23 января в 16.00.

Для чего мы это делаем?

Во-первых, объяснить, какие два законопроекта по легализации цифровых активов сегодня на повестке дня, может ли быть принят один из этих документов и когда это вообще может произойти.

Во-вторых, объяснить на практических примерах, что именно меняется и кого именно это касается, кто из государственных органов будет взаимодействовать с рынком в рамках нового законодательства. На примерах обоих проектов.

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В-третьих, выслушать представителей бизнеса, вовлеченных в сферу цифровых активов: как они готовятся к легализации оборота виртуальных активов в Украине, какие у них ожидания и что для них меняется при различных вариантах легализации.

Кто будет участвовать в дискуссии?

Александр Борняков , заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития

Юрий Бойко , член НКЦБФР

Ярослав Железняк , народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Арсен Макарчук , директор Департамента стратегии и развития Национального банка

Владимир Носов , основатель и СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT

Наталья Дрык , директор Блокчейн Ассоциации Украины

Дмитрий Николаевский , главный юрист Проектного Офиса "Виртуальные активы 2030"

Петр Билык , руководитель практик Технологий и инвестиций, Директор по инновациям Juscutum

Генеральным партнерами мероприятия стали компания WHITEBIT, а также MacPaw Space

Больше информации о событии и как зарегистрироваться на главной странице мероприятия.

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